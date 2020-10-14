В Адыгее подготовят ещё 200 мест в госпиталях для пациентов с COVID-19

В Адыгее подготовят ещё 200 мест в инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Минздрав.

В целом коечный фонд увеличится до 800 мест. Все койки будут оснащены в соответствии с требованиями к лечению коронавируса.

Для стационарного лечения больных с признаками ОРВИ и пневмонии без подтверждённого COVID-19 дополнительно развёрнуты отделения на базе Адыгейской республиканской детской клинической больницы и на базе Майкопской городской клинической больницы.

«В медорганизациях постоянно пополняется запас лекарств и средств индивидуальной защиты для персонала. Также в республике есть резерв из более 30 тыс. тестов. Ежедневно проводится более 1 тыс. тестирований на COVID-19», — заявили в пресс-службе главы республики.

Там отметили, что работают все лаборатории, а с 15 октября начнёт действовать новая лаборатория на базе Тахтамукайской районной больницы.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.