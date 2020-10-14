Тюменский вуз перешёл на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Тюменского госуниверситета.
«В данном случае речь идёт именно о заболеваемости ОРВИ. Некоторые преподаватели болеют и физически не могут присутствовать на лекциях. Оперативно найти замену преподавателям, которые ушли на больничный, в небольшом городе очень сложно», — уточнили в вузе.
6 октября сообщалось, что в общежитии ТюмГУ у пяти иногородних студентов подтвердился коронавирус.
Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.