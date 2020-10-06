В Тюменском вузе пятеро студентов заболели COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу университета.
В здании проведена дезинфекция. Восемь человек, которые напрямую общались с больными, сейчас изолированы в комнатах, для них организована доставка продуктов до двери, обучаются они дистанционно.
В дистанционном формате будет обучаться и вся группа, в которой числятся заболевшие.
Также стало известно, что инфицирован 82-летний научный руководитель ТюмГУ Геннадий Куцев.
Сообщается, что в университете действуют меры по предотвращению распространения инфекции.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в ведомстве ежедневно мониторят ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах, в настоящее время вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучения не стоит.