В Тюменском вузе пятеро студентов заболели COVID-19

В общежитии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) у пяти иногородних студентов подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает сайт Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

В здании проведена дезинфекция. Восемь человек, которые напрямую общались с больными, сейчас изолированы в комнатах, для них организована доставка продуктов до двери, обучаются они дистанционно.

В дистанционном формате будет обучаться и вся группа, в которой числятся заболевшие.

Также стало известно, что инфицирован 82-летний научный руководитель ТюмГУ Геннадий Куцев.

Сообщается, что в университете действуют меры по предотвращению распространения инфекции.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в ведомстве ежедневно мониторят ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах, в настоящее время вопрос о переводе вузов на дистанционный формат обучения не стоит.