Мособлдума переходит на удалёнку из-за ситуации с коронавирусом

Московская областная дума переходит на удалённый формат работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Об этом заявили в пресс-службе регионального парламента.

«Заседания и мероприятия Мособлдумы переходят в онлайн-режим. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В данном формате Мособлдума будет работать до тех пор, пока «ситуация не нормализуется».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России переведёт на удалённый режим работы не менее 40% сотрудников.