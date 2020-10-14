Мособлдума переходит на удалёнку из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом заявили в пресс-службе регионального парламента.
«Заседания и мероприятия Мособлдумы переходят в онлайн-режим. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.
В данном формате Мособлдума будет работать до тех пор, пока «ситуация не нормализуется».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России переведёт на удалённый режим работы не менее 40% сотрудников.