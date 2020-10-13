СК России переведёт на удалёнку 40% сотрудников

Следственный комитет России переведёт на удалённый режим работы не менее 40% сотрудников, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Александр Бастрыкин поручил подчинённым сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания», — заявили в Следственном комитете.

Ранее в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы.

Также власти Москвы заявили, что предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле.