СК России переведёт на удалёнку 40% сотрудников

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Следственный комитет России переведёт на удалённый режим работы не менее 40% сотрудников, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.
СК России переведёт на удалёнку 40% сотрудников
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Александр Бастрыкин поручил подчинённым сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания», — заявили в Следственном комитете.

Ранее в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы. 

Также власти Москвы заявили, что предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле.

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