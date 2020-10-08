В Москве перевели на удалёнку ряд сотрудников комплекса ЖКХ

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В Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы. 
В Москве перевели на удалёнку ряд сотрудников комплекса ЖКХ
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удалённую работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства», — сообщил он.

По его словам, все сотрудники, которые непосредственно задействованы в обеспечении жизнедеятельности города, продолжают работу на местах.

Ранее стало известно, что московские власти предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле.

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