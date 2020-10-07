Предприятиям Москвы предложат перевести на удалёнку ряд сотрудников

Московские власти предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удалённый режим работы таких сотрудников», — сказал он.

Прохоров добавил, что власти понимают, что есть отрасли, где большая часть сотрудников задействованы непосредственно на производстве, например, пищевая отрасль. По его словам, «конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя».

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