В Петербурге за сутки провели 34 287 тестов на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 287 тестов на коронавирусную инфекцию.
В Петербурге за сутки провели 34 287 тестов на COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Под медицинским наблюдением находятся 2847 человек, из них 24 — в обсерваторе.

«Обработано 318 вызовов, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Ранее в беседе с «Известиями» член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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