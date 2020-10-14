В Петербурге за сутки провели 34 287 тестов на COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 287 тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Под медицинским наблюдением находятся 2847 человек, из них 24 — в обсерваторе.

«Обработано 318 вызовов, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Ранее в беседе с «Известиями» член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.