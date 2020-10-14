В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального оперштаба.

По данным на 14 октября, за последние 24 часа зафиксированы 103 заболевших.

С начала пандемии выявлены 18 075 человек с COVID-19, из них продолжает лечение 3781.

Выздоровели за сутки 126 пациентов.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности.

Ранее в беседе с газетой «Известия» член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.