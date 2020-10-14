Академик РАН напомнил об особенностях COVID-19
- РИА Новости
«Это реальная болезнь. Да, есть вирус, вызывающий реальную болезнь, после которой могут наступить тяжёлые осложнения и пока ещё непонятные последствия», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, COVID-19 отличается такими особенностями течения, которых нет у большинства заболеваний, вызванных респираторными вирусами.
Как добавил Колесников, пока точно неизвестно, стоит ли относить коронавирус к разряду респираторных.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.