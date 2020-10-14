Академик РАН напомнил об особенностях COVID-19

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Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, напомнил об особенностях COVID-19.
Академик РАН напомнил об особенностях COVID-19
  • РИА Новости

«Это реальная болезнь. Да, есть вирус, вызывающий реальную болезнь, после которой могут наступить тяжёлые осложнения и пока ещё непонятные последствия», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, COVID-19 отличается такими особенностями течения, которых нет у большинства заболеваний, вызванных респираторными вирусами.

Как добавил Колесников, пока точно неизвестно, стоит ли относить коронавирус к разряду респираторных.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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