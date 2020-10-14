Во Внукове выявили более 70 нарушителей масочного режима

Более 70 пассажиров, нарушающих перчаточно-масочный режим, выявлено в аэропорту Внуково во время рейда 14 октября.

«Сегодня совместными силами ОАТИ, Роспотребнадзора и полиции был проведён рейд на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима на территории аэропорта Внуково как пассажирами, так и сотрудниками аэропорта», — приводит РИА Новости слова главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Рамиля Незаметдинова.

Он отметил, что в ходе контрольных мероприятий было выявлено 73 пассажира, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты.

По факту выявленных нарушений составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы, данная статья предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что во время рейдов 13 октября выявлено почти 150 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы. 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале.