Собянин проверил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале

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Мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале, сообщает РИА Новости.
Собянин проверил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале
  • РИА Новости

«Надо стараться, чтобы все выполняли требования (носить средства индивидуальной защиты. — RT), это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу», — обратился мэр к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

Накануне сообщалось, что во время рейдов 13 октября выявлено почти 150 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Было составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 (ч. 4) КоАП Москвы, предусматривающей штраф в размере 5 тыс. рублей.

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