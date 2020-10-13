Посетителей московских вокзалов стали штрафовать за отсутствие масок

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Во время рейдов 13 октября выявлено почти 150 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.
Посетителей московских вокзалов стали штрафовать за отсутствие масок
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алину Бочарову.

«В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима», — сообщила она.

По словам Бочаровой, составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы, предусматривающей штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд вводит ограничения в работе столичных судов из-за COVID-19.

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