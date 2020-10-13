Мосгорсуд вводит ограничения в работе столичных судов из-за COVID-19
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- РИА Новости
«На территории города Москвы в связи с распространением новой короновирусной инфекции частично изменён режим работы Московского городского суда, районных судов Москвы, мировых судей Москвы», — сказала она.
Так, временно приостанавливается личный приём граждан председателями судов, кроме того, ограничивается доступ в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ.
Ранее власти Москвы отмечали, что введение более жёстких мер из-за COVID-19 не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.