Омская область получила 50 новых аппаратов ИВЛ

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Омская область получила 50 новых аппаратов ИВЛ, средства были выделены из федерального бюджета.
Омская область получила 50 новых аппаратов ИВЛ
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные представителей областного Минздрава.

По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, в начале пандемии выяснилось, что в регионе нет нормального реанимационного оборудования.

«Крайне высокий процент износа самого оборудования, годами (более 10 лет) не обновляемая аппаратура, использование моделей, которые уже давно сняты с производства, отсутствие магистралей для подачи кислорода, нехватка расходных материалов — всё это могло привести к непоправимым последствиям», — цитирует издание министра.

Новое оборудование распределено между ГБ №11 и БСМП №2.

Ранее в беседе с газетой «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены.

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