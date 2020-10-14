Омская область получила 50 новых аппаратов ИВЛ, средства были выделены из федерального бюджета.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные представителей областного Минздрава.

По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, в начале пандемии выяснилось, что в регионе нет нормального реанимационного оборудования.

«Крайне высокий процент износа самого оборудования, годами (более 10 лет) не обновляемая аппаратура, использование моделей, которые уже давно сняты с производства, отсутствие магистралей для подачи кислорода, нехватка расходных материалов — всё это могло привести к непоправимым последствиям», — цитирует издание министра.

Новое оборудование распределено между ГБ №11 и БСМП №2.

Ранее в беседе с газетой «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены.