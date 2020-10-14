В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Карелии прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

За последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 80 человек.

57 случаев выявлено в Петрозаводске, по пять — в Кондопоге и Сегежском районе, по четыре — в Медвежьегорске и Лахденпохском районе, по одному — в Пудоже, Питкяранте, Сортавальском, Прионежском и Лоухском районах.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 4860.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.