Эксперты оценили отношение работодателей к мерам безопасности в пандемию

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Эксперты аналитического центра «Авито Работа» оценили отношение работодателей к мерам безопасности во время пандемии.
Эксперты оценили отношение работодателей к мерам безопасности в пандемию
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно исследованию, 56% работодателей обеспечили персоналу всё необходимое.

29% заявили о частичном обеспечении. По мнению 9% респондентов, работодатель не принял меры. Ещё 6% затруднились с ответом.

В начале лета 63% опрошенных из числа работающих говорили, что их работодатели обеспечили все необходимые меры. О частичных мерах заявляли 29%, а 5% критиковали работодателей за безразличие к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, 2% затруднились с ответом.

Исследование также показало, что в целом по России 50% сотрудников по-прежнему ездят на работу. 13% совмещают удалённый режим с обычным, а 9% трудятся полностью дистанционно.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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