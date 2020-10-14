Эксперты оценили отношение работодателей к мерам безопасности в пандемию

Эксперты аналитического центра «Авито Работа» оценили отношение работодателей к мерам безопасности во время пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно исследованию, 56% работодателей обеспечили персоналу всё необходимое.

29% заявили о частичном обеспечении. По мнению 9% респондентов, работодатель не принял меры. Ещё 6% затруднились с ответом.

В начале лета 63% опрошенных из числа работающих говорили, что их работодатели обеспечили все необходимые меры. О частичных мерах заявляли 29%, а 5% критиковали работодателей за безразличие к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, 2% затруднились с ответом.

Исследование также показало, что в целом по России 50% сотрудников по-прежнему ездят на работу. 13% совмещают удалённый режим с обычным, а 9% трудятся полностью дистанционно.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.