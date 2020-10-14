В Ленобласти перепрофилируют стационар для пациентов с COVID-19

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В Петергофе с 19 октября перепрофилируют Николаевскую больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией, в учреждении уже работает санпропускник и проведён кислород.
В Ленобласти перепрофилируют стационар для пациентов с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В связи с перепрофилированием в медучреждении изменилась маршрутизация пациентов отделения гемодиализа. Для 67 больных было предоставлено на выбор 204 различных варианта перенаправления в 18 лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленобласти», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Многие пациенты выбрали Центр амбулаторного диализа в Купчине.

Решение переориентировать в инфекционный стационар данное медучреждение было принято для увеличения коечного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.

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