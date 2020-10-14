В Ленобласти перепрофилируют стационар для пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
«В связи с перепрофилированием в медучреждении изменилась маршрутизация пациентов отделения гемодиализа. Для 67 больных было предоставлено на выбор 204 различных варианта перенаправления в 18 лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленобласти», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Многие пациенты выбрали Центр амбулаторного диализа в Купчине.
Решение переориентировать в инфекционный стационар данное медучреждение было принято для увеличения коечного фонда.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.