В Ленобласти перепрофилируют стационар для пациентов с COVID-19

В Петергофе с 19 октября перепрофилируют Николаевскую больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией, в учреждении уже работает санпропускник и проведён кислород.

«В связи с перепрофилированием в медучреждении изменилась маршрутизация пациентов отделения гемодиализа. Для 67 больных было предоставлено на выбор 204 различных варианта перенаправления в 18 лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленобласти», — цитирует kp.ru сообщение пресс-службы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Многие пациенты выбрали Центр амбулаторного диализа в Купчине.

Решение переориентировать в инфекционный стационар данное медучреждение было принято для увеличения коечного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.