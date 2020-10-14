За сутки в России умерли 239 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 239 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 23 205.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждено 239 летальных случаев… За весь период по России умерли 23 205 человек», — говорится в сообщении.

Накануне умерли 244 пациента с коронавирусом, днём ранее в стране скончались 125 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряжённая.