За сутки в России умерли 239 пациентов с коронавирусом

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В России в течение суток скончались 239 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 23 205.
За сутки в России умерли 239 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждено 239 летальных случаев… За весь период по России умерли 23 205 человек», — говорится в сообщении.

Накануне умерли 244 пациента с коронавирусом, днём ранее в стране скончались 125 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряжённая.

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