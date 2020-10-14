Собянин заявил о введении тьюторства в ряде классов московских школ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ряде классов в столице планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Для этого будут приглашены студенты и выпускники педвузов.

«Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Отмечается, что опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

Также мэр сообщил, что школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

По его словам, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Транспортные карты учеников 1—5-х классов будут разблокированы.