Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл приём граждан и предпринимателей в Петропавловске-Камчатском.

Всего на приём прибыли 13 человек. Часть из них — жители наиболее отдалённых и труднодоступных населённых пунктов — обратились к генпрокурору по видеосвязи.

«Большая часть обращений была связана с защитой жилищных прав. В частности, переселение из аварийного жилья, предоставление жилья по договору социального найма, ненадлежащее содержание многоквартирных домов и придомовой территории, долевое строительство жилья», — рассказали в Генпрокуратуре.

Также обсуждались вопросы социальной поддержки населения, темы обеспечения лекарствами и содержания автодорог.

Ряд обратившихся отметили проблемы качества расследования уголовных дел, в первую очередь неоправданно длительные сроки расследования.

Краснов поручил незамедлительно принять меры реагирования по всем фактам нарушений.

Что касается встречи с деловым сообществом, то генпрокурор отметил, что от качества работы органов надзорного ведомства в значительной степени зависит достижение задач по развитию Дальнего Востока, поставленных руководством страны.

Как подчеркнул Краснов, в условиях пандемии усилен надзор за соблюдением прав малого и среднего бизнеса на получение финансовой помощи и налоговых льгот, отсрочек по арендной плате, специальных кредитных ресурсов и других гарантированных преференций.

Ранее сообщалось, что Краснов посетил мемориальный комплекс «Парк Победы». Это первый визит генпрокурора в регион за 20 лет.