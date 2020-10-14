Генпрокурор России прибыл на Камчатку

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл на Камчатку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Генпрокурор России прибыл на Камчатку
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Это первый визит генпрокурора в регион за 20 лет. Игорь Краснов проведёт на территории края личный приём граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что генпрокурор посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в среду утром по камчатскому времени.

Ранее прокуратура Камчатского края направила в Следственный комитет материалы проверки о загрязнении морской воды на Камчатке для возбуждения уголовного дела.

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