Генпрокурор России прибыл на Камчатку

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл на Камчатку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Это первый визит генпрокурора в регион за 20 лет. Игорь Краснов проведёт на территории края личный приём граждан и встретится с представителями бизнес-сообщества», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что генпрокурор посетил мемориальный комплекс «Парк Победы» в среду утром по камчатскому времени.

Ранее прокуратура Камчатского края направила в Следственный комитет материалы проверки о загрязнении морской воды на Камчатке для возбуждения уголовного дела.