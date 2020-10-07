Прокуратура направила в СК материалы проверки о загрязнении на Камчатке

Прокуратура Камчатского края направила в Следственный комитет материалы проверки о загрязнении морской воды на Камчатке для возбуждения уголовного дела.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Прокуратурой материалы в порядке ст. 37 УПК России направлены в органы Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по факту загрязнения водных объектов в Камчатском крае», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке.