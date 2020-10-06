Генпрокуратура рассказала о ходе проверки ситуации на Камчатке

По поручению Генпрокуратуры России органы прокуратуры Камчатского края продолжают проверять информацию об ухудшении состояния окружающей среды в районе Халактырского пляжа.

«В рамках проверочных мероприятий осуществлены выезды и осмотры предполагаемо пострадавших территорий. В проверках участвуют сотрудники аппарата прокуратуры Камчатского края, Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратуры города Петропавловска-Камчатского», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что это позволило в сжатые сроки охватить большее количество территорий, возможно, подвергшихся негативному воздействию.

Специалисты отобрали десятки образцов воды, воздуха и песка. Большинство объектов, которые могли быть местом и возможной причиной загрязнения, обследованы.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций эколог Андрей Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на Камчатке.