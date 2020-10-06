Генпрокуратура рассказала о ходе проверки ситуации на Камчатке

Короткая ссылка
По поручению Генпрокуратуры России органы прокуратуры Камчатского края продолжают проверять информацию об ухудшении состояния окружающей среды в районе Халактырского пляжа.
Генпрокуратура рассказала о ходе проверки ситуации на Камчатке
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«В рамках проверочных мероприятий осуществлены выезды и осмотры предполагаемо пострадавших территорий. В проверках участвуют сотрудники аппарата прокуратуры Камчатского края, Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратуры города Петропавловска-Камчатского», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что это позволило в сжатые сроки охватить большее количество территорий, возможно, подвергшихся негативному воздействию.

Специалисты отобрали десятки образцов воды, воздуха и песка. Большинство объектов, которые могли быть местом и возможной причиной загрязнения, обследованы.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций эколог Андрей Фролов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию на Камчатке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить