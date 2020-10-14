Роспотребнадзор: выявлено более 15 соединений для лекарств от COVID-19
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«К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19.
Уточняется, что исследования проводят специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор заявил об опасности сокрытия болезней при вакцинации.