Роспотребнадзор: выявлено более 15 соединений для лекарств от COVID-19

Роспотребнадзор провёл оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств, среди них обнаружено свыше 15 перспективных соединений для создания лекарств от коронавируса.

«К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19.

Уточняется, что исследования проводят специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор заявил об опасности сокрытия болезней при вакцинации.