Эксперт рассказал о правилах безопасной поездки в такси

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Профессор, доктор медицинских Владимир Таточенко рассказал об основных правилах безопасной поездки на такси в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Эксперт рассказал о правилах безопасной поездки в такси
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

По его словам, находиться в такси следует в маске. Также профессор не рекомендовал садиться на переднее сидение.

«Я сажусь сзади наискосок от водителя. Если вы таким образом 5–10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Таточенко рассказал, что прикасаться к ручкам и другим поверхностям автомобиля необходимо в перчатках.

«В машине лучше открывать окна, чтобы проветривалось. Это нужно делать и дома, и в машине, поскольку на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух», — добавил профессор.

Ранее стало известно, что в Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима водителями автобусов и такси.

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