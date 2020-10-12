В Подмосковье усилят контроль за соблюдением масочного режима водителями автобусов и такси

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал распоряжение усилить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками транспортной отрасли региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы региона, работников транспортной сферы Московской области иногда можно увидеть со спущенными на шею или подбородок масками.

«Это никуда не годится. Поэтому и Главное управление внутренних дел прошу обратить внимание на рекомендацию всем водителям, особенно общественного транспорта и такси, всё-таки соблюдать масочный режим. Много раз мы говорили, что человек расслабляется и считает это не первостепенной задачей, но это критически важно», — заявил Воробьёв.

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