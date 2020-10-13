В Тверской области рассказали о работе по помощи с трудоустройством

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С начала 2020 года в Тверской области трудоустроили около 15,5 тыс. человек.
В Тверской области рассказали о работе по помощи с трудоустройством
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В настоящее время рынок занятости оживает. Служба занятости еженедельно трудоустраивает свыше 400 человек», — заявил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, более 28 тыс. жителей, потерявших работу, получили дополнительные меры поддержки.

В настоящее время на территории региона открыто около 15,2 тыс. вакансий. Среди самых востребованных — инженеры, мастера слесарного дела, электрогазосварщики, электрики, операторы технологических установок, электромонтёры, токари, механики.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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