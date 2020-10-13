В Удмуртии рассказали о работе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

В 2020 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Удмуртии пришли работать 27 врачей и 18 фельдшеров.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Согласно программам, врачам полагается по 1,5 млн рублей, фельдшерам — по 250 тыс.

Также в 2020 году приобретено 43 автомобиля скорой помощи, 27 из которых направлены в районные больницы.

«Кроме того, мы планируем в конце октября передать 30 автомобилей «Лада Веста» для районных и городских больниц», — отметил Бречалов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области расширят программу «Земский доктор».