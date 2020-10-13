В Удмуртии рассказали о работе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Короткая ссылка
В 2020 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Удмуртии пришли работать 27 врачей и 18 фельдшеров.
В Удмуртии рассказали о работе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

Согласно программам, врачам полагается по 1,5 млн рублей, фельдшерам — по 250 тыс.

Также в 2020 году приобретено 43 автомобиля скорой помощи, 27 из которых направлены в районные больницы.

«Кроме того, мы планируем в конце октября передать 30 автомобилей «Лада Веста» для районных и городских больниц», — отметил Бречалов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области расширят программу «Земский доктор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить