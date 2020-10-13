Академик РАН прокомментировал ситуацию COVID-19

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев прокомментировал ситуацию с COVID-19.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что чем дальше, тем ситуация будет лучше.

«Так как всё больше людей будут иметь иммунитет к коронавирусу, с каждым годом такие подъёмы заболевания будут меньше», — сказал эксперт.

Он также считает, что противоэпидемические меры, введённые в ряде регионов, вполне выполняют свою функцию и вводить новые меры «совершенно необязательно».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.