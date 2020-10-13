Эксперт оценил ситуацию с повторным заболеванием COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил ситуацию с повторным заболеванием COVID-19.

«Ничего в этом удивительного нет. Ситуация, что люди заболевают второй раз, означает только одно — у них очень большие проблемы с иммунитетом. То есть после первого раза у них никакого иммунитета к коронавирусу не сформировалось», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, людей со слабым иммунитетом единицы и это как исключение из правил. Как отметил Зуев, есть те, кто дважды в сезон болеет гриппом.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.