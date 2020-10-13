Эксперт оценил ситуацию с повторным заболеванием COVID-19
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«Ничего в этом удивительного нет. Ситуация, что люди заболевают второй раз, означает только одно — у них очень большие проблемы с иммунитетом. То есть после первого раза у них никакого иммунитета к коронавирусу не сформировалось», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, людей со слабым иммунитетом единицы и это как исключение из правил. Как отметил Зуев, есть те, кто дважды в сезон болеет гриппом.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.