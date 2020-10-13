В Севастополе рассказали о ситуации с водой

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Власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Отмечается, что ресурса водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит на 81 день.
В Севастополе рассказали о ситуации с водой
  • РИА Новости

«В Севастополе введён режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн кубических метров воды. Уточняется, что 7 млн кубических метров — «неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя».

«С учётом того, что до конца года серьёзных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму.

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