Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на водоснабжение в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Ранее Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами разработало проект плана надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.