Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения
- РИА Новости
«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополь почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и ещёе свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Ранее Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами разработало проект плана надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
В конце сентября Хуснуллин рассказал, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.