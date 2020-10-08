Крым получит почти 5 млрд рублей на объекты водоснабжения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 5 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения на Крымском полуострове.

«Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополь почти 5 млрд рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения и ещёе свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также на разработку дополнительных скважин», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Ранее Минэкономразвития России совместно с другими федеральными органами разработало проект плана надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В конце сентября Хуснуллин рассказал, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.