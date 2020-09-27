Хуснуллин рассказал об обсуждениях мер по водоснабжению Крыма

Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал о том, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.

«Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала», — заявил Хуснуллин в своём Instagram.

Он сообщил, что в этом году в Крыму «необычно засушливое лето и недостаток осадков».

По его словам, «в естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать в том числе с подземными источниками».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании о ситуации с водоснабжением рассказал о планах строительства опреснительной установки.

Как сообщало ФАН, руководитель лаборатории глубокой очистки воды доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.