В Крыму рассказали о планах строительства опреснительной установки

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании о ситуации с водоснабжением рассказал о планах строительства опреснительной установки.
В Крыму рассказали о планах строительства опреснительной установки
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

«В течение двух недель по поручению президента федеральным правительством будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе», — цитирует РИА Новости Крым Аксёнова.

Он сообщил, что установка «будет строиться на берегу моря в посёлке Николаевка».

«В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, поэтому принятое здесь решение будет уникальным», — добавил глава региона.

Ранее как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить