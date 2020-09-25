В Крыму рассказали о планах строительства опреснительной установки

Глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании о ситуации с водоснабжением рассказал о планах строительства опреснительной установки.

«В течение двух недель по поручению президента федеральным правительством будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе», — цитирует РИА Новости Крым Аксёнова.

Он сообщил, что установка «будет строиться на берегу моря в посёлке Николаевка».

«В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, поэтому принятое здесь решение будет уникальным», — добавил глава региона.

Ранее как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.