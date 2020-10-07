Разработан проект плана водоснабжения Крыма
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- РИА Новости
«На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
Он отметил, что документ уже внесён на площадку правительства.
По его словам, в ближайшее время проект согласуют все заинтересованные стороны.
В конце сентября Хуснуллин рассказал, что выработан комплекс первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для стабильного обеспечения Крыма водой.