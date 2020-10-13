В Подмосковье более 360 тысяч сотрудников предприятий сделали прививку от гриппа на работе

В Московской области более 360 тыс. сотрудников предприятий сделали прививку от гриппа на работе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша основная задача — сделать вакцинацию против гриппа доступной для всех жителей из Подмосковья. Поэтому на предприятиях можно сделать прививки — непосредственно на рабочем месте», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Прививку также можно сделать в своей поликлинике или мобильном комплексе. Нужен паспорт или полис ОМС.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в беседе с Nation News рассказал об особенностях вакцинации.