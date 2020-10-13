Эксперт оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

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Член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.
Эксперт оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что переболевший лучше защищён, даже если антител уже нет.

«Да, антитела перестали производиться, но осталась память о том, как их производить. И их новое производство начнётся, допустим, не через неделю, когда будет поздно, а через три дня», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что необходимо тщательное исследование, чтобы медицинские данные были нужного качества.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.

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