Эксперт оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что переболевший лучше защищён, даже если антител уже нет.

«Да, антитела перестали производиться, но осталась память о том, как их производить. И их новое производство начнётся, допустим, не через неделю, когда будет поздно, а через три дня», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что необходимо тщательное исследование, чтобы медицинские данные были нужного качества.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом мэр Челябинска Наталья Котова потребовала снова начать обработку дворов и подъездов в городе дезинфицирующими составами.