Психолог прокомментировала ситуацию с коронавирусом

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Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Психолог прокомментировала ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции обращений лично в моей практике стало больше», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, людям оказалось трудно сосуществовать в ограниченном пространстве много дней подряд.

Кроме того, утверждает Ошемкова, люди опасались за своё финансовое положение.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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