Психолог прокомментировала ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
«У многих наблюдаются симптомы уже имевшихся расстройств от возрастающего уровня стресса. И после снятия ограничений, а не во время самоизоляции обращений лично в моей практике стало больше», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, людям оказалось трудно сосуществовать в ограниченном пространстве много дней подряд.
Кроме того, утверждает Ошемкова, люди опасались за своё финансовое положение.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.