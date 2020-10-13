Экономист оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян

Экономист, политолог Александр Дудчак оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

«Пандемия изменила финансовые приоритеты россиян. Вырос спрос на участки земли с домиками», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, у многих появились новые привычки, а резкое развитие сегмента интернет-торговли повлияло и на представление о дистанционных покупках.

Потребительские привычки россиян с начала года прошли пять стадий на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, следует из исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир».

В августе президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику.