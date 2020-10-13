Названы пять стадий потребительских привычек россиян во время пандемии

Потребительские привычки россиян с начала года прошли пять стадий на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, следует из исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».

В исследовании «Российские потребители — новая реальность» отмечается, что первый этап с января по март можно охарактеризовать как «затишье перед бурей».

В это время в России не требовалось введения ограничений, а коронавирус казался внешней проблемой.

Во время второй стадии с марта по май, названной исследователями «вспышка и закупка впрок», в России вводится период нерабочих дней.

«Люди начинают скупать товары первой необходимости, продуктовые магазины не успевают пополнять запасы, онлайн-магазины и службы доставки максимально наращивают производственные возможности, потребители пробуют разные цифровые сервисы», — приводит сообщение РИА Новости.

Далее с мая по июнь наблюдается период стабилизации, когда потребители и предприятия адаптировались к новой реальности.

С июня по сентябрь продолжается период восстановления после пандемии, когда снимается большинство ограничений, а ежедневное число выздоровевших от коронавируса превышает количество новых случаев заболевания.

«Потребители стараются наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях; рестораны полны посетителей», — отмечают исследователи.

С сентября, согласно исследованию, началась пятая стадия «Новая реальность — что нас ждёт впереди?», когда потребители уже знают больше о рисках и становятся осторожны, а предприниматели цифровизируют своё предложение и цепочку поставок.

«Потребителей по-прежнему беспокоит перспектива второй волны пандемии... Они избегают ненужных поездок и работают в удалённом режиме несколько дней в неделю» — говорится в описании.

В августе президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние пандемии COVID-19 на экономику.