Погибших в Грозном сотрудников Росгвардии представят к наградам

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Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить необходимые документы для награждения росгвардейцев, которые погибли в ходе спецоперации в Грозном.
Погибших в Грозном сотрудников Росгвардии представят к наградам
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что соответствующее поручение дал директор Росгвардии.

Также родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь и поддержку.

13 октября в Грозном ликвидировали четырёх боевиков, открывших огонь по силовикам. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один был тяжело ранен.

Режим контртеррористической операции в городе отменён.

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