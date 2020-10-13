Погибших в Грозном сотрудников Росгвардии представят к наградам
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что соответствующее поручение дал директор Росгвардии.
Также родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь и поддержку.
13 октября в Грозном ликвидировали четырёх боевиков, открывших огонь по силовикам. В ходе перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один был тяжело ранен.
Режим контртеррористической операции в городе отменён.