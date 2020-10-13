Власти Москвы прокомментировали ситуацию с данными по сотрудникам на удалёнке

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин прокомментировал ситуацию с данными по сотрудникам на дистанционной работе.

«Запрашивается обязательно в отношении сотрудников мобильный телефон. Все остальные данные, касаемые карты «Тройка», карты «Стрелка», номер автомобиля, социальная карта — при наличии, указано в указе. Если есть у работодателя эта информация, он её предоставляет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если таких данных нет, это не считается невыполнением указа по предоставлению указанной информации.

Как отметил Фурсин, каждый работодатель имеет свой метод, программу получения информации от своих работников.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.