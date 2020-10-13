В Свердловской области рассказали о ситуации с внебольничной пневмонией

Короткая ссылка
В Свердловской области подвели итоги по числу поставленных диагнозов «внебольничная пневмония» за прошедшую неделю.
В Свердловской области рассказали о ситуации с внебольничной пневмонией
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы областного управления Роспотребнадзора.

Количество поставленных диагнозов «внебольничная пневмония» превысило средний многолетний уровень в 3,3 раза.

«За 41 неделю зарегистрировано 2333 случая внебольничных пневмоний (по предварительным диагнозам). Показатель 55,7 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 33%, выше аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза, выше среднего многолетнего уровня в 3,3 раза», — цитирует издание сообщение ведомства.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить