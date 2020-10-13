В Свердловской области рассказали о ситуации с внебольничной пневмонией

В Свердловской области подвели итоги по числу поставленных диагнозов «внебольничная пневмония» за прошедшую неделю.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы областного управления Роспотребнадзора.

Количество поставленных диагнозов «внебольничная пневмония» превысило средний многолетний уровень в 3,3 раза.

«За 41 неделю зарегистрировано 2333 случая внебольничных пневмоний (по предварительным диагнозам). Показатель 55,7 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 33%, выше аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза, выше среднего многолетнего уровня в 3,3 раза», — цитирует издание сообщение ведомства.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.