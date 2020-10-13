В Тюменской области рассказали о едином кол-центре по коронавирусу

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В Тюменской области рассказали о едином кол-центре для всех, звонящих на горячую линию по коронавирусу.
В Тюменской области рассказали о едином кол-центре по коронавирусу
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на заявление губернатора Александра Моора во время прямой линии.

«Отныне тюменцев не будут перенаправлять с одного номера на другой», — сказал он.

Моор подчеркнул, что до конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи.

Как заявил губернатор, на такую интеграцию регион готов выделить деньги из областного бюджета.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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