В Тюменской области рассказали о едином кол-центре по коронавирусу

В Тюменской области рассказали о едином кол-центре для всех, звонящих на горячую линию по коронавирусу.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на заявление губернатора Александра Моора во время прямой линии.

«Отныне тюменцев не будут перенаправлять с одного номера на другой», — сказал он.

Моор подчеркнул, что до конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи.

Как заявил губернатор, на такую интеграцию регион готов выделить деньги из областного бюджета.

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