Эксперт рассказал об отношении к обращению за помощью к психиатру

Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк прокомментировал ситуацию с обращениями за помощью к психиатру.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что многие не хотят идти на приём из-за страха общественного осуждения.

«Второй миф после учёта — это залечат, посадят на лекарства. Не дай бог, кто-то узнает, что обращался к психиатру. Сразу поменяется отношение, станут думать, что «того», с «приветом». Много причин, все они субъективные, но они работают, поэтому люди остаются без помощи», — сказал эксперт.

По его словам, нередко граждане с психическими расстройствами обращаются не к тем специалистам, и такая проблема есть во многих странах.

Как пояснил Костюк, до 30% потока пациентов в поликлинику связаны не с заболеваниями сердца, органов пищеварения, а с тревожно-депрессивными расстройствами, которые имеют проявления с проекциями или в органы пищеварения, или в органы дыхания.

«Идут либо к терапевту, к кардиологу, либо к неврологу, куда угодно, но только не к психиатру. Это во всём мире так», — добавил он.

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