Эксперт рассказал об отношении к обращению за помощью к психиатру

Короткая ссылка
Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк прокомментировал ситуацию с обращениями за помощью к психиатру.
Эксперт рассказал об отношении к обращению за помощью к психиатру
  • Pixabay

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что многие не хотят идти на приём из-за страха общественного осуждения.

«Второй миф после учёта — это залечат, посадят на лекарства. Не дай бог, кто-то узнает, что обращался к психиатру. Сразу поменяется отношение, станут думать, что «того», с «приветом». Много причин, все они субъективные, но они работают, поэтому люди остаются без помощи», — сказал эксперт.

По его словам, нередко граждане с психическими расстройствами обращаются не к тем специалистам, и такая проблема есть во многих странах.

Как пояснил Костюк, до 30% потока пациентов в поликлинику связаны не с заболеваниями сердца, органов пищеварения, а с тревожно-депрессивными расстройствами, которые имеют проявления с проекциями или в органы пищеварения, или в органы дыхания.

«Идут либо к терапевту, к кардиологу, либо к неврологу, куда угодно, но только не к психиатру. Это во всём мире так», — добавил он.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как бороться с осенней хандрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить