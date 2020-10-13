Моряки ЮВО проводят тренировки по борьбе за живучесть

Экипажи малых артиллерийских кораблей «Махачкала» и «Волгодонск», базовых и рейдовых тральщиков проводят в Дагестане тренировки по борьбе за живучесть.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Занятия проходят в рамках подготовки к выходу в Каспийское море.

«Всего в тренировках принимают участие аварийные партии восьми кораблей бригады охраны водного района Каспийской флотилии. Отрабатывается порядок действий при возникновении пожара в корабельных отсеках, ликвидации пробоин и откачке поступающей заборной воды», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Всего к занятиям привлекли более 100 моряков Каспийской флотилии.

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