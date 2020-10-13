Госдума освободила Лысакова от должности первого замглавы комитета

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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об освобождении депутата Вячеслава Лысакова от должности первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству.
Госдума освободила Лысакова от должности первого замглавы комитета
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. 

«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что президиум фракции «Единая Россия» в Государственной думе рассмотрит вопрос о снятии Лысакова с должности первого зампреда думского комитета по госстроительству.

Лидер фракции Сергей Неверов заявил, что должность зампреда комитета Госдумы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков.

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