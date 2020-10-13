Госдума освободила Лысакова от должности первого замглавы комитета
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.
«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству», — указано в документе.
Ранее сообщалось, что президиум фракции «Единая Россия» в Государственной думе рассмотрит вопрос о снятии Лысакова с должности первого зампреда думского комитета по госстроительству.
Лидер фракции Сергей Неверов заявил, что должность зампреда комитета Госдумы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков.